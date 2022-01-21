Фундамент новой школы закладывают на улице Кузнецкой в Волгограде

На улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда уже до конца 2022 года появится новая школа-тысячник в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас закладывают фундамент будущего учреждения. Специалисты уже погрузили в грунт 600 свай, впереди монтаж еще такого же количества. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каждый день на месте трудятся три десятка рабочих и 10 единиц спецтехники.

- Ведется устройство железобетонного ростверка, также стартовал монтаж стен цокольного этажа и железобетонных колонн, которые в последствии станут опорой для монолитных плит перекрытия, - уточнили в мэрии.

Напомним, в будущей школе предусмотрено 40 классов, построят большой актовый зал, спортзал, библиотеку, пищеблок, мастерские, а также спортивный городок.