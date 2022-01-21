Председатель комитета областной администрации ушла из жизни в Волгограде

Анне Чупахиной в этом году должно было исполниться 49 лет. Фото: администрация региона.

21 января администрация Волгоградской области сообщила о скоропостижном уходе из жизни своей сотрудницы Анны Чупахиной. 48-летняя женщина возглавляла комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Как сообщают коллеги, Анна Чупахина умерла после долгой и продолжительной болезни.

Анна родилась в Волгограде в 1973 году, в 2000-м окончила юрфак академии госслужбы. Работала в администрациях города и области, в том числе на руководящих должностях, а также а управлении антимонопольной службы. В администрации региона работала с марта 2010 года.

- Анна Дмитриевна всегда проявляла себя не только высококлассным профессионалом, но и чутким, понимающим руководителем; была заботливой мамой — вместе с супругом воспитывала четверых сыновей, - рассказывают коллеги, которые выражают соболезнования семье Чупахиных. Губернатор Андрей Бочаров также выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам своей подчиненной.