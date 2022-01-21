В Волгоградской области на карантин по ОРВИ и COVID-19 закрыли 7 школ

Дети учатся дистанционно. Фото: Евгения ГУСЕВА

7 школ Волгоградской области полностью перевели на карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального комитета образования. По состоянию на 21 января вспышки ковида вынудили закрыть школы №19 и 6 в Волгограде, лицей № 1 в Волжском. В четырех – вспышки ОРВИ (школы № 27, 72 и 92 в Волгограде и Мачешанская школа Киквидзенского района). Отправили по домам учеников отдельных классов. По ОРВИ в 40 учреждениях, по COVID-19 – в 148.

- Ограничительные мероприятия в школах вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ, - отметили в профильном омитете.

Добавим, что ученики продолжают занятия в дистанционном режиме.