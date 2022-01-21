Волгоградским перевозчикам не хватает водителей

Требуются водители троллейбусов и автобусов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ковидное время в Волгограде занимающимся пассажирскими перевозками предприятиям не хватает водителей. Практически постоянно набирают сотрудников Метроэлектротранс и два ПАТП. Требуются водители троллейбусов и водители автобусов с открытой категорией D, сообщили в мэрии.

- Если у водителя отсутствуют явные симптомы ОРВИ, но в ходе утреннего медосмотра отмечаются их признаки, он отправляется на самоизоляцию и допускается к работе только после исключения возможности заболевания, - объясняют чиновники дефицит водителей у крупных перевозчиков.

Так что желающие сесть за руль общественного транспорта могут обращаться в отделы кадров ПАТП №7 (т.: 8-927-251-82-81, 8(8442)79-45-15), в Волгоградский автобусный парк (т.: 8(8442)29-87-28, 8(8442)96-50-64) и Метроэлектротранс (т. 8(8442)23-25-01). И учтите, что прививка от коронавируса - одно из обязательных требований для работы в сфере пассажирских перевозок.