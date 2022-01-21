Житель Волгоградской области из-за ревности решил сжечь свою возлюбленную

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель хутора Романов Котовского района подозревают в покушении на убийство. 63-летний мужчина из-за чувств ревности поджег свою возлюбленную, которая моложе его на 24 года. 19 января подозреваемый вместе с 39-летней сожительницей и знакомым распивали алкоголь. На следующее утро у мужчины взыграли чувства ревности. Он взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею спящую женщину и поджег, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Женщина проснулась от боли, она сняла с себя горящие вещи и убежала к соседям, они вызвали скорую помощь и полицию. Поджигателя задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время суд должен избрать для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, это не первый случай в Волгоградской области, когда ревность доводит до огня. В Новоаннинском районе местный житель отправился в тюрьму за поджег бывшей возлюбленной, которую посчитал ведьмой.