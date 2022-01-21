Пять школ Волгограда ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19

Все больше школьников переводят на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде растет число школьников, заболевших ОРВИ и коронавирусом. С каждым днем все больше школ закрывают на карантин. На утро 21 января 2022 переведены на дистанционное обучение ученики пяти школ - №6, №19, №27, №72 и №92. Также частично закрыты на карантин гимназия №3 (корпус на улице Пушкина, 7) и лицей №5 (корпус на улице Мира, 17), сообщили в администрации Волгограда.

- В случае решения Роспотребнадзора о необходимости введения карантина в каком-либо классе, перевод на дистанционный формат обучения осуществляется в тот же день, - рассказали в мэрии.

По правилам, которые ввели в ковидное время санитарные врачи, на входе в школу детям измеряют температуру, а занятия проходят в закрепленном за классом кабинете, в котором должна быть бактерицидная лампа. Но с каждым днем заболевает все больше детей. Сначала карантин вводят в отдельных классах. Для этого достаточно одного одного заболевшего коронавирусом или 20% учеников с ОРВИ. Если закрытых классов становится много, то карантин вводят во всей школе.

Кстати, на заседании оперштаба допустили, что могут приостановить работу детсадов. В таком случае оставят дежурные группы для тех семей, где родители заняты на предприятиях жизнеобеспечения.