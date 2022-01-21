В Волгоградской области ждут вакцину от коронавируса для детей

Вакцинировать детей от коронавируса можно с 12 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Волгоградской области начнется вакцинация детей и подростков от коронавируса. Прививочные пункты в медицинских организациях уже готовы к иммунизации юных волгоградцев от 12 до 18 лет. Об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. В регионе ждут поставки вакцины «Спутник М».

- На сегодняшний день медицинские организации готовы к проведению вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет, но вакцина в регион пока не поступила, - отметил Анатолий Себелев.

Ранее сообщалось, что в первой партии вакцины для детей в регион поступит 36 тысяч комплектов. «Спутник М» - единственный в России зарегистрированный препарат, которым можно иммунизировать подростков от 12 лет.

Отметим, среди взрослых в Волгоградской области сделали прививки от COVID-19 более 1,43 миллиона человек – это 89,86% от плана Минздрава. Из-за омикрон-штамма коронавируса в Волгоградской области приготовились к ухудшению ситуации с заболеваемостью. На состоявшемся заседании оперштаба было отмечено, что избежать взрывной характер распространения вируса может помочь вакцинация и ревакцинация населения.

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