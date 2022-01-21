В Волгоградской области из-за вспышки COVID-19 могут закрыть детские сады

В дежурную группу возьмут не всех, большинство детей останутся с родителями на удаленке. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области стремительно растет число заболевших коронавирусом. Бушует вирус и в детских коллективах. Ежедневно на карантин уходят классы и даже целые школы. Власти допускают, что в случае осложнения обстановки придется приостановить работу дошкольных учреждений. И если школьников можно оставить дома одних, то за малышами нужно кому-то следить. В оперштабе заявили, что для таких случаев будут предусмотрены дежурные группы.

Устроить в такие группы в случае закрытия детсадов смогут своих малышей родители, занятые на предприятиях и организациях жизнеобеспечения, или с непрерывным циклом производства. И если ни один из родителей не может остаться с ребенком.

Но пока до этого не дошло. И школьники, и детсадовцы в Волгоградской области посещают образовательные учреждения, занятия проходят очно, кроме тех классов, которые отправили на карантин. Целиком школы закрывают редко. На вчерашний день только 4 учреждения образования на весь регион ушли на дистанционку из-за вспышек ОРВИ и коронавируса.

Оперативный штаб потребовал ежедневно контролировать эпидобстановку в школах и детсадах. На входе – изменение температуры и обработка рук. Классные руководители постоянно собирают информацию о состоянии здоровья отсутствующих ребят и их диагнозы.