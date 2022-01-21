В Волгограде за год отремонтировали 88 километров дорог. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если раньше про состояние автодорог Волгограда и области говорили «как после бомбежки», то сейчас 51% волгоградцев удовлетворены качеством и доступностью дорог. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса, в котором приняли участие 2 тысячи жителей региона, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

- К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры, - рассказали в облкомдортрансе.

При этом 52% опрошенных волгоградцев отметили улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, а на автотрассах региона положительные изменения заметили 58%.

В опросе ВЦИОМ, который проходил в декабре 2021 года, приняли участие 170 тысяч человек из всех регионов России. Выше всего дороги оценили в Чечне (85%), Севастополе (81%) и Крыму (75%). В среднем по стране удовлетворенность качеством и доступностью дорог составляет 49% жителей.

Напомним, в 2021 году в Волгоградской области отремонтировали более 550 километров автодорог. В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят около 290 километров региональных трасс, 60 километров улиц в Волгограде и 40 километров в Волжском.