Мэрия Волгограда оставит маршрутку 3с в Краснооктябрьском районе, но изменит конечную

Весь январь жители Волгограда возмущаются из-за изменений транспортной схемы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Весь январь тысячи жителей Волгограда изобретают новые способы, как быстрее и экономнее добраться до работы на общественном транспорте, который теперь не ходит как раньше. После изменения транспортной схемы, которое устроили чиновники мэрии, социальные сети переполнены недовольными откликами и возмущениями горожан. Это не могли не заметить общественники. На заседание Общественной палаты области вызвали представителей городской администрации, отвечающих за работу транспорта. И попросили у них объяснений.

Как рассказал член областной Общественной палаты Сергей Жуков, городские власти не стали заявлять, что с транспортом после введения новой схемы все гладко. Ежедневно сотрудники мэрии мониторят пассажиропоток, ситуацию на остановках, переполненность вагонов и салонов общественного транспорта. Признают, что проблемы есть. В этом виноваты не только принятые решения, но и погодные условиях, а также рост пассажиропотока с Нового года.

Мэрия заявила, что слышит все жалобы горожан. И реагирует. Но возвращать 20-й автобус не будет. Зато решили не укорачивать в пополам маршрут 3с. После 1 марта он продолжит ходить до Краснооктябрьского района, изменится лишь конечная. Ранее в мэрии появился документ о сокращении маршрута. Предполагалось, что из Кировского район маршрутка будет ходить лишь до Детского центра, что очень возмутило горожан.

Много недовольства по поводу работы общественного транспорта у жителей Родниковой долины. Представители мэрии сказали, что планируют увеличить количество подвижного состава на маршруте 15а с 20 до 30 автобусов, потому что люди в них просто не помещаются. Добавят количество автобусов и на 21-й маршрут.

Кроме того, как сообщил Сергей Жуков, мэрия думает над новыми пересадочными тарифами по 90 и 120 минут, но решение об их запуске пока не утверждено.