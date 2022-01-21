Ростовский мошенник похищал деньги у волгоградцев, находясь в тюрьме

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Следователи регионального Главка МВД завершили расследование уголовного дела из-за мошенничества в Интернете. 35-летний ростовчанин находится в тюрьме за совершение тяжкого преступления, но даже за решеткой он решил продолжить преступную деятельность. Заключенный предложил своему знакомому из Новошахтинска помогать ему в хищении денег. Он размещал в интернете объявления о продаже различных товаров, которых на самом деле не было, по низкой цене. Когда появлялся покупатель, лжепродавец просил перечислить задаток на определенный счет или электронный кошелек, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Покупатели переводили деньги, после этого заключенный переставал выходить на связь, блокируя сим-карты. Подельник на свободе искал социально неблагополучных граждан, которые за небольшое вознаграждение оформляли банковские карты и отдавали их преступнику. Он снимал с них деньги и распоряжался ими по инструкциям сидящего в тюрьме.

- С октября по ноябрь 2020 года мошенникам удалось совершить 11 эпизодов преступной деятельности, в результате которых гражданам был причинен ущерб на общую сумму свыше 210 тысяч рублей, - отметили в региональном Главке МВД.

Своих денег из-за мошенников лишились не только жители Волгоградской области, но также Ростовской, Воронежской, Ставропольского и Краснодарского края, Республики Дагестан. Преступники в похищении средств сознались. Уголовное дело было направлено в Батайский районный суд Ростовской области.