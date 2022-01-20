Лаборатории будут обрабатывать больше ПЦР-тестов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом омикрон-штамма коронавируса ожидается взрывной рост заболеваемости. Поэтому ПЦР лаборатории Волгограда и области будут работать в три смены, чтобы обеспечить необходимый охват тестированием. Для них закупают новое оборудование, а на базе ВОКБ №1 планируют открыть новую лабораторию, заявил на заседании оперштаба 20 января председатель облздрава Анатолий Себелев.

- Все эти мероприятия позволят увеличить к середине февраля мощности лабораторий, с учетом частных, а также лабораторий системы Роспотребнадзора до 18 тысяч исследований в сутки, - заявил руководитель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

Увеличить мощности планируют за счет перехода ПЦР лабораторий в 3-х сменный режим работы, для этого придется привлечь дополнительных сотрудников. Для лаборатории детской поликлиники в Волжском дополнительно закупят 4 амплификатора для охлаждения и нагревания пробирок. Новая лаборатория появится на базе Волгоградской областной больницы №1. Плюс к этому чиновники обновят схему маршрутизации биоматериала.

- Свою эффективность подтвердило и использование экспресс-тестирования на антиген. В настоящее время в медицинских организациях в наличии порядка 90 тысячи тестов, чего должно хватить до конца февраля, - заявил Себелев.

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