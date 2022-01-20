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Происшествия20 января 2022 15:08

В Волгоградской области перевозчики браконьерской черной икры получили тюремные сроки

Их поймали, когда они перевозили 102 килограмма икры
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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На двоих волжане получили 4,5 года тюрьмы

На двоих волжане получили 4,5 года тюрьмы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Двое жителей Волжского, которым 42 и 54 года, 20 января получили тюремные сроки за перевозку более центнера браконьерской черной икры. В 2021 году сотрудники регионального УФСБ и оперативники областного Главка МВД пресекли нелегальный канал поставки в Волгоградскую область черной икры и рыбы осетровых пород. Во время спецоперации были задержаны двое мужчин на «Ладе Приора» и в микроавтобусе «Фольксваген» с тайниками. Автомобили перевозили биоресурсы с Хабаровского края в Волгоград. Были обнаружены и изъяты 204 контейнера по 0,5 литра с черной икрой общим весом 102 килограмма, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Документов, которые бы подтвердили легальность и безопасность продукции, у перевозчиков не было. Исследования показали, что она является икрой и фрагментами амурского осетра. Биоресурсы были добыты браконьерами на Дальнем Востоке. Волжский городской суд наказал 54-летнего мужчину 2-летним сроком, 42-летнего волжанина отправили в тюрьму на 2,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.