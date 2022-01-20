В Волгоградской области 21 января прогнозируют морозы до -21 градуса и ветер 20 метров в секунду

В пятницу в Волгограде и области пойдет снег Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ветреная и морозная погода ожидается в Волгограде и области 21 января, местами столбики опустятся ниже -20 градусов. Ночью будет без осадков, в течение дня в пятницу пойдет снег от небольшого до умеренного. Также будет метель. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, южный, юго-восточный ветер подует с порывами до 15-20 м/с по области и со скоростью 9-14 м/с в Волгограде.

Температура воздуха по области ночью составит -10...-15º, в северных районах -16...-21º. В дневные часы будет -4...-9º, местами до -1º. В Волгограде в ночь на пятницу -13...-15º, днем -4...-6º.