Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 13:23

В Ворошиловском районе Волгограда прорвало водопровод

Устранить аварию мешает частный септик
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители частного сектора не будут платить за воду, которая заливает улицы.

Жители частного сектора не будут платить за воду, которая заливает улицы.

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В частном секторе Ворошиловского района Волгограда 20 января 2022 произошла коммунальная авария. Прорвало трубопровод, снабжающий ряд домовладений. Сейчас потоки воды заливают улицу, но устранить аварию мешает частный септик, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- Было выявлено, что в санитарной зоне трубопровода, за территорией землевладения абонента, расположен частный септик, предназначенный для сбора хозяйственно-бытовых стоков, который препятствует проведению восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе компании.

По СанПиН в зоне прохождения водопровода нельзя ничего строить и даже высаживать растения. Поэтому владельцу септика выдали предписание о необходимости его демонтажа. Пока бригады Концессий откачивают воду в месте порыва трубы, чтобы начать работу. На улице обещают провести антигололедную обработку.