В Ворошиловском районе Волгограда прорвало водопровод

Жители частного сектора не будут платить за воду, которая заливает улицы. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В частном секторе Ворошиловского района Волгограда 20 января 2022 произошла коммунальная авария. Прорвало трубопровод, снабжающий ряд домовладений. Сейчас потоки воды заливают улицу, но устранить аварию мешает частный септик, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- Было выявлено, что в санитарной зоне трубопровода, за территорией землевладения абонента, расположен частный септик, предназначенный для сбора хозяйственно-бытовых стоков, который препятствует проведению восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе компании.

По СанПиН в зоне прохождения водопровода нельзя ничего строить и даже высаживать растения. Поэтому владельцу септика выдали предписание о необходимости его демонтажа. Пока бригады Концессий откачивают воду в месте порыва трубы, чтобы начать работу. На улице обещают провести антигололедную обработку.