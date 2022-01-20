Действующие ковид-ограничения продлили в Волгоградской области

Маски и QR-коды остаются с нами надолго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим самоизоляции для жителей старше 60 лет продлен Волгоградской области, как и все действующие в регионе ковид-ограничения. Пропуском в магазины, кинотеатры, кафе и парикмахерские продолжают оставаться QR-коды, а работать на удаленке должны 30% и более сотрудников предприятий и организаций. О решениях оперштаба по коронавирусу 20 января 2022 сообщили в администрации области.

На заседании оперативного штаба Волгоградской области борьбе с коронавирусом приняли решение о продлении всех действующих в регионе карантинных мер и ограничений в условиях режима повышенной готовности на неопределенный срок. Непривитые жители 60+ должны оставаться на самоизоляции, а хроники и работающие пенсионеры – работать дистанционно.

Все массовые мероприятия под запретом либо могут проходить онлайн. Плюс к этому из-за атаки омикрон-штамма власти приняли дополнительные решения, в их числе развертывание ковидных госпиталей, закупка необходимых лекарств, СИЗ, кислорода и выплатах медработникам.