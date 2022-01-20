Убившему студента медунивера волгоградцу не смягчили приговор

Приговор вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 20 января, Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Волгоградского облсуда в отношении 23-летнего Виталия Васильева, убившего из-за расовой неприязни 17-летнего студента ВолгГМУ Тимура Гаврилова. Ему дали 19 лет тюрьмы строгого режима, а также назначили компенсацию морального вреда матери погибшего в сумме 1,7 млн рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, жестокая расправа произошла 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Васильев нанес порядка двадцати ножевых ранений Гаврилову, возвращавшемуся домой. Затем скрылся, его искали около недели и задержали в другом регионе – Васильев пытался сбежать из страны. Он признал свою вину, хотя и надеялся смягчить приговор. Приговор вступил в законную силу.