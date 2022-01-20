В разгар зимы в Волгограде начали ремонт бульвара вдоль Титова

Зима в самом разгаре, да и снег идет практически каждый день, но подрядчики по ремонту дорог уже вывели спецтехнику на улицы Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, 20 января завершили работу на бульварной части Титова в Краснооктябрьском районе. Планируется обновить ее в границах от проспекта Ленина до Первой продольной. Пока начали делать тротуарную зону. Рабочие сняли старый слой на площади трех тысяч квадратных метров. Погодные условия в данном случае не играют значения, а для пешеходов обустроили удобных проход. Конечно, никто сейчас укладывать плитку или асфальт не собирается.

- К общестроительным работам специалисты подрядной организации приступят с приходом благоприятных погодных условий. – отметили в мэрии.

Напомним, дороги и прилегающие территории в Волгограде приводят в порядок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».