Производитель соков из Волгограда заплатит 24 млн рублей за вред природе

Компания нанесла вред природе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производитель соков из Волгограда работает с многочисленными нарушениями и наносит вред природе. «Сады Придонья» не соблюдают требования безопасности при хранении строительных отходов, поля фильтрации для очистки стоков не внесены в реестр. Сумма штрафов за это составила 470 тысяч рублей, еще в 20 миллионов оценили ущерб грунту и в 4 миллиона – ущерб за загрязнение стоками реки Паньшинки. Общая сумма превысила 24 миллиона рублей, сообщил Росприроднадзор на странице в Facebook.

- Если компания откажется уплатить весь вред добровольно, будем добиваться взыскания в судебном порядке, - заявили в ведомстве.

Как показала проверка Росприроднадзора, поля фильтрации для биологической очистки производственных стоков компании не внесены в государственный реестр объектов НВОС. Подвела производителя соков и отчетность по экологическому контролю. А ранее прорвало дамбу полей фильтрации и канализационные стоки попали в реку Паньшинку.