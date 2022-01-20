В Волжском лихач на «Ладе» протаранил «Ниссан»: водитель в больнице

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с пострадавшим произошло 19 января в Волжском на улице Советской. 34-летний водитель за рулем «Лада Веста» ехал со стороны Карбышева в сторону Ленина. Мужчина так спешил, что забыл про правила дорожного движения и при повороте с Молодежной не уступил дорогу «Ниссан Альмера». От сильного столкновения легковушки прилично «помялись», больше всего пострадала иномарка и находившийся за рулем парень.

- В результате ДТП 18-летний водитель иномарки доставлен в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД.

Добавим, что 19 января на волгоградских дорогах произошло четыре аварии, в которых водители и пассажиру получили травмы.