В Волгограде изменили схему движения маршрутки №50

Маршрутке добавили остановок. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В транспортную схему Волгограда вновь внесли изменения. С 20 января 2022 года изменилась схема движения вспомогательного автобусного маршрута №50. Маршрутка будет ходить от улицы Землячки не до улицы Академика Королева, а на 8,7 километра дальше – до Верхней Ельшанки, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на распоряжение департамента городского хозяйства мэрии.

- Корректировка маршрута позволила связать еще один отдаленный поселок с Советским, Ворошиловским, Центральным и Дзержинским районами Волгограда, - прокомментировали в мэрии. - Поселок Верхняя Ельшанка по-прежнему обслуживает вспомогательный маршрут №31К, перевозчик продолжает свою работу по прежнему расписанию.

Изменения в схему движения маршрутки №50 в Волгограде внесли на основании заявления индивидуального предпринимателя Андреева, который обслуживает это направление. В перечень промежуточных остановочных пунктов после улицы Академика Королева добавили Радиоцентр и Верхнюю Ельшанку. Микроавтобусы на этом участке пути будут проходить по улицам Казахская и Тбилисская. Протяженность маршрута составит 29,2 километра.

Напомним, с 1 января 2022 изменили маршруты несколько автобусов в Волгограде. Так, автобус №95 ездит по укороченному маршруту «Поселок ГЭС - Тулака», автобус №55 вместо Родниковой долины будет ходить до Детского центра, автобус №35 вместо Тулака повезет до Речпорта. Изменил маршрут и автобус №85 «Жилгородок – Родниковая Долина», а автобус №77 теперь заезжает в гору к ВолГУ. Маршрутка №15а теперь доезжает от ДК Строитель до Родниковой Долины. С 1 марта маршрутка №3С будет ходить из Кировского только до Детского центра. А автобус №20 и вовсе отменили.

Кроме того, троллейбус №9 теперь ездит от Тулака на Нижний поселок ВГТЗ, троллейбус №10а идет от Землячки не до площади Возрождения, а до Спартановки. Троллейбус №8 ходит с января от Спартановки до Детского центра. Понятно, что привыкнуть к столь резкому и масштабному перекрою транспортной схемы волгоградцы не могут. К тому же проезд подорожал и проезд с пересадками теперь обходится в солидную сумму.