Больше мяса и овощей: в волгоградских школах и детсадах обновили меню

Родители контролируют, чем питаются их дети в школах и садах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители всегда особенно беспокоятся о том, что кушают их чада в садах и школах. И не только потому, что плата за питание ежегодно растет, это еще и вопрос здоровья. Чтобы не было таких историй, как на Урале, где малыши массово отравились кашей черного цвета, мамы и папы контролируют, что кушают дети вне дома. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, родители вместе с оператором питания разработали новое меню на 2022 год.

Решили, что на столах должно быть больше мяса птицы (фрикадельки, биточки, рубленые котлеты с начинкой). Из мясного остались плов, жаркое по-домашнему, котлеты и голубцы из говядины. Придумали, как накормить детей печенью, рыбой (котлета, рыба в омлете, рыбное суфле) и тушеной капустой. Повара «переформатировали» блюда, чтобы малыши и подростки кушали эти полезные продукты охотнее. Стали разнообразнее блюда из овощей и творога. Малышам в садах на завтрак и полдник. как и прежде, будут давать питательные каши, омлеты, запеканки.

Подробно с каждым меню можно ознакомиться в дошкольном и школьном учреждениях. А можно и лично проконтролировать.

- В дошкольных образовательных учреждениях организован родительский контроль по качеству питания, также с регулярными проверками в пищеблоки детских садов выезжают представители общественных организаций, - отметили в мэрии.

Напомним, что учеников 1-4 классов кормят бесплатно, бесплатные завтраки по льготам получают школьники 5-11 классов. Остальные дети покупают еду в столовых. Подорожало на 4% питание в детских. Так, в Волгограде при полном посещении месяц стоит на 132 рубля в месяц больше, в итоге выходит 3449 рубля.

Отметим, что приготовлении еды для детей доверяют трем операторам – ООО «Виво маркет», ООО «Город кафе» и ООО «Венера».