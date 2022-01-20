В Волгограде для строительства дороги выкупят 23 земельных участка

Строительство дороги начнется весной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде готовят участок для строительства новой дороги в Советском районе, которая будет иметь протяженность около 1,4 километра. Магистраль пройдет между улицей Курсекова и проспектом Университетским, чтобы связать микрорайон «Родниковая долина» со Второй продольной. В охранной зоне дороги оказались 23 земельных участка с 11-ю объектами недвижимости, их будут выкупать. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, полностью будут выкупаться 15 участков, остальные 7 – частично.

- Согласно требованиям федерального законодательства, для определения стоимости земельных участков привлечены независимые эксперты. При расчете размера выкупного платежа учитывается рыночная стоимость земельного участка и расположенных на нем объектов, фактическое состояние построек, расположение участка, наличие коммуникаций, - отметили в мэрии.

С некоторыми собственниками муниципальное учреждение «Комдорстрой» уже ведет работу по подготовке к выкупу за средства из бюджета. Отметим, строительство 4-полосной дороги начнется весной 2022 года. Сейчас жители «Родниковой долины» вынуждены пользоваться проездами на улицах Полухина и Маршала Василевского. Магистраль, по заверению мэрии, должна облегчить выезд в центральную и северную части города.