Экс-главе волгоградского Роспотребнадзора грозит до 4 лет тюрьмы

Александра Злепко освободили от должности руководителя Роспотребнадзора в мае 2017 года.

Прокуратура Волгоградской области 19 января 2022 утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области. Александра Злепко обвиняют в превышении должностных полномочий за выдачу компании «Экотехсервис» заключений для получения лицензии на работу с опасными отходами, сообщили в региональной прокуратуре.

- По версии следствия, обвиняемый в апреле 2017 года при отсутствии законных оснований выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения. Вину в инкриминируемом деянии он не признает, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

На основании подписанных Злепко документов летом 2017 года облкомприроды заключил с Экотехсервисом госконтракт на ликвидацию свалки в Кировском районе Волгограда. Отходы должны были вывезти на пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области, а территорию рекультивировать. Но свою работу компания не выполнила. Расследовали дело сотрудники ГСУ регионального главка МВД.

Дело экс-руководителя Роспотребнадзора рассмотрит Центральный суд Волгограда. Александру Злепко грозит до 4 лет тюрьмы. Также в суд поступило дело о мошенничестве на директора ООО «Экотехсервис».