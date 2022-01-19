В Волгограде у подъезда дома рухнул козырек

Управляющая компания проверит состояние остальных входных групп дома. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Волгограда 19 января рухнул козырек у подъезда многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Савкина. К счастью, обошлось без пострадавших. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, элемент не является конструктивным и не влияет на несущую способность перекрытий жилого здания. На место падения козырька приехали представители районной администрации и управляющей компании.

- В соответствии с федеральным жилищным законодательством ответственность за общедомовое имущество (в том числе за состояние входной группы) несет управляющая организация, эксплуатирующая данный дом, - отметили в администрации Волгограда.

Специалисты УК разбирают и вывозят рухнувшие конструкции, после чего организация восстановит козырек подъезда. Также ей предстоит проверить другие входные группы дома, чтобы убедиться, что им разрушения не грозят.