Небольшой снег и -21 градус мороза прогнозируют в Волгоградской области 20 января

Четверг будет морозным в Волгограде и области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снегопады отступают от Волгоградской области, в четверг обильных осадков уже не прогнозируют. Зато в регион вернулись суровые морозы ниже -20 градусов. 20 января в Волгограде и области будет облачно с прояснениями, туман, изморозь, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В районах региона местами ожидается небольшой снег. Западный, юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

По области температура воздуха в ночные часы составит -9...-14º, в северных районах местами при прояснении -16...-21º. В четверг днем -4...-9º, по северу региона -10...-14º. В Волгограде в ночь на 20 января -11...-13º, в дневные часы -5...-7º.