В Волгограде вдовец присваивал пенсию сына

За помощью обратилась бабушка мальчика. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде по иску прокуратуры 8-летнему мальчику суд вернул пенсию по потере кормильца, которую присваивал его отец. Обратилась за помощью бабушка, которая воспитывала ребенка после смерти его матери, но ни копейки причитающихся от государства выплат не получала, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- 70-летняя местная жительница сообщила о нарушении прав ее несовершеннолетнего внука в ходе личного выездного приема заместителю прокурора Волгоградской области Владимиру Мосину, - рассказали в ведомстве.

Мама мальчика умерла в октябре 2020 года. С тех пор ребенок жил с бабушкой, а его отец тем временем обратился в соцзащиту за страховой пенсией по случаю потери кормильца. Все выплаты он получал и тратил сам, не занимаясь воспитанием и содержанием сына. А бабушке с внуком приходилось выживать на одну пенсию.

После вмешательства прокуратуры пенсию теперь перечисляют на счет ребенка, а отец по решению суда должен вернуть сыну более 112 тысяч рублей, а также проценты за пользование этими деньгами.