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Общество19 января 2022 10:35

Карантин по COVID-19 ввели в 68 школах Волгоградской области

Еще в 11 школах карантин по ОРВИ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полностью пока не закрыта ни одна школа.

Полностью пока не закрыта ни одна школа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области резко растет заболеваемость коронавирусом. На 19 января 2022 в регионе на карантин по COVID-19 закрыли классы в 68 школах. Из-за вспышек ОРВИ перевели на дистанционное обучение отдельные классы еще в 11 образовательных учреждениях, сообщили в облкомобразования.

- Полностью закрытых на карантин школ в регионе нет. Ситуация находится на контроле регионального комитета образования – ведется ежедневный мониторинг, - пояснили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Напомним, на карантин по коронавирусу класс закрывают, если среди учеников есть хотя бы один заболевший. Карантин по ОРВИ руководство школы, детсада или колледжа вводят, если в классе или группе заболели 20% и более детей. Цель таких мероприятий – разобщить детей и остановить рост заболеваемости.