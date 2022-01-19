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Здоровье19 января 2022 9:50

В Волгоградской области из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом возвращают удаленку

Волгоградский губернатор попросил перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Всех, кто может работать из дома, губернатор рекомендует отправить на удаленку.

Всех, кто может работать из дома, губернатор рекомендует отправить на удаленку.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области начался очень резкий подъем заболеваемости коронавирусом, уже вовсю гуляет омикрон-штамм. По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, большая доля в числе заболевших – работники волгоградских предприятий. В рабочих коллективах вирус передается быстро. В среду, 19 января волгоградский губернатор собрал совет по развитию промышленности и ТЭК чтобы обсудить, как сохранить здоровье людей в этот сложный период. На заседании решили вернуть дистанционный режим работы.

В ближайшие дни руководители промышленных предприятий и прочих трудовых коллективов должны будут проследить, чтобы работники своевременно ревакцинировались от коронавируса, строго соблюдали масочный режим, дистанцию. Они должны обеспечить постоянную дезинфекцию помещений и регулярное тестирование работников на COVID-19.

- Необходимо обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный режим работы, а также, в зависимости от специфики технологических процессов на производстве, эффективное применение различных гибких форм занятости людей – сокращённый рабочий день, вахтовые или посменные механизмы и другие возможные меры, - обратился Андрей Бочаров к промышленникам и бизнесу.