В Волгоградской области из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом возвращают удаленку

Всех, кто может работать из дома, губернатор рекомендует отправить на удаленку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области начался очень резкий подъем заболеваемости коронавирусом, уже вовсю гуляет омикрон-штамм. По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, большая доля в числе заболевших – работники волгоградских предприятий. В рабочих коллективах вирус передается быстро. В среду, 19 января волгоградский губернатор собрал совет по развитию промышленности и ТЭК чтобы обсудить, как сохранить здоровье людей в этот сложный период. На заседании решили вернуть дистанционный режим работы.

В ближайшие дни руководители промышленных предприятий и прочих трудовых коллективов должны будут проследить, чтобы работники своевременно ревакцинировались от коронавируса, строго соблюдали масочный режим, дистанцию. Они должны обеспечить постоянную дезинфекцию помещений и регулярное тестирование работников на COVID-19.

- Необходимо обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный режим работы, а также, в зависимости от специфики технологических процессов на производстве, эффективное применение различных гибких форм занятости людей – сокращённый рабочий день, вахтовые или посменные механизмы и другие возможные меры, - обратился Андрей Бочаров к промышленникам и бизнесу.