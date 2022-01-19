За 6 дней заболеваемость ковидом в Волгоградской области выросла почти в 2 раза

Заболеваемость коронавирусом в регионе стремительно растет Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала резко ухудшаться. Это связано со штаммом «омикрон», который является самым агрессивным. С 14 января в регионе заболеваемость ковидом выросла почти в 2 раза. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на совете по развитию промышленности и ТЭК. Однако волгоградцам стоит готовится к дальнейшему ухудшению обстановки.

- После 8-недельной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, в Волгоградской области уже резко увеличились показатели ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией. И, похоже, к сожалению, это только начало, - отметил глава региона.

Больше трети заболевших в Волгоградской области – это работники промышленных предприятий, добавил Андрей Бочаров. Отметим, 19 января в регионе выявили 316 заражений COVID-19.