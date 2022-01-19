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Общество19 января 2022 8:59

Благодаря ЭКО в Волгоградской области родились 337 малышей

По ОМС женщины сделали 1279 процедур экстракорпорального оплодотворения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Более 300 женщин смогли стать мамами.

Более 300 женщин смогли стать мамами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в Волгоградской области после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 337 малышей, в том числе 29 двойняшек и одна тройня. По ОМС, то есть бесплатно, женщинам сделали 1279 процедур. Более трехсот женщин смогли в итоге стать мамами. Чаще всего на ЭКО шли тридцатилетние волгоградки, сообщили в облздраве.

- Чаще всего ЭКО в 2021 году выполняли пациенткам в возрасте от 30 до 39 лет, при этом в числе забеременевших пять женщин в возрасте до 25 лет, - рассказали в комитете здравоохранения.

Чтобы получить квоту на бесплатную процедуру ЭКО, волгоградкам нужно обратиться в ближайшую женскую консультацию. Когда подойдет очередь, женщину пригласят в одну из четырех клиник, среди которых «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя», а также клиника №1 ВолгГМУ.