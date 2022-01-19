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Общество19 января 2022 8:54

В Волгоградской области в 2 раза вырос спрос на дворников

Некоторые работодатели предлагают зарплату в 40 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Снежная зима выявила нехватку дворников

Снежная зима выявила нехватку дворников

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде хоть и проходит уборка снега, все равно многие улицы и дороги завалены сугробами. Обильные осадки выявили нехватку дворников в регионе. С начала зимы спрос на них в Волгоградской области вырос в 2 раза. Об этом сообщили «КП-Волгоград» аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. С середины ноября по 19 января было открыто около 30 вакансий для дворников, что в 2 раза больше, чем за сентябрь и октябрь.

- Чаще всего предложения для дворников размещают компании из сферы ЖКХ, производственные предприятия и компании из сферы розничной торговли и общепита, а также больницы, школы и детские сады, - отметили в hh.ru.

Работодатели почти не требуют от волгоградцев опыта работы дворникам. Необходимы лишь ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность. Заработная плата составляет от 13,5 до 20 тысяч рублей. На некоторых вакансиях с частичной занятостью платят всего 6-7 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в Волгограде для дворника составляла 40 тысяч рублей.