Волжанина Валерия Данилова наградили «За спасение погибавших»

Валерия Данилова наградили медалью. Фото: АВО

За спасение двоих провалившихся под лед на Ахтубе мальчишек 27-летнего волжанина Валерия Данилова наградили медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президентом России Владимир Путин, сообщили в администрации Волгоградской области.

В марте 2021 года Валерий Данилов, спас из ледяной воды двух тонущих детей 7 и 10 лет, рискуя собственной жизнью. Он сам провалился под лед, но все же вытащил двоих мальчишек. Третий ребенок, к сожалению, погиб.

- Я шел мимо по берегу в наушниках, когда увидел, что кто-то барахтается в реке. Спустился к воде и увидел трех мальчишек. Они кричали и пытались выбраться, но никак не могли зацепиться за скользкий лед. Понял, что добраться к ним по льду не смогу, провалюсь, нужна палка. Оглянулся в поисках и увидел группу подростков. Крикнул им, чтоб вызывали «скорую» и спасателей, а сам с сухой веткой в руках пополз на животе к тонущим детям, - вспоминал тот день Валерий.

Себя Валерий Данилов героем не считает. Но отважный поступок не остался незамеченным.