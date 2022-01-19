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Общество19 января 2022 7:01

В Волгограде снесут еще одну аварийную двухэтажку

Мэрия нашла подрядчика на демонтаж дома на улице Леонова, 12
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дом будут разбирать поэтапно.

Дом будут разбирать поэтапно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Волгограде снесут еще один расселенный аварийный дом. Подрядчика на демонтаж уже определили в ходе конкурсных процедур. Двухэтажку 1955 года постройки на улице Леонова, 12 в Советском районе снесет ИП Самгина, сообщили в мэрии.

- Исполнителю работ предстоит разобрать построенное в 1955 году двухэтажное здание, площадь которого составляет свыше 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Сначала в аварийном доме снимут все окна и двери, затем разберут шиферную кровлю и только потом снесут стены и фундамент. В финале подрядчик засыплет котлован и сделает планировку территории, а мусор вывезет на полигон. В итоге в Волгограде станет одним опасным местом меньше.