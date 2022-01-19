В Волгограде выстрелили в машину с ребенком

В иномарке находился ребенок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне днем, 18 января, в Кировском районе Волгограда неизвестный открыл стрельбу по машине. Кроссовер «Kia Seltos» ехал по улице Быстрова, напротив дома №62д заднее стекло автомобиля было пробито пулей. За рулем иномарки находилась 41-летняя женщина, очевидцы сообщают, что в салоне также был ребенок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Проведен комплекс мероприятий по установлению причастного, на данный момент личность не установлена, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские предполагают, что стреляли из пневматического оружия. К счастью, в происшествии никто не пострадал.