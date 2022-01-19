В Волжском УК Омега оштрафовали за затопленный подвал

УК наказали за нарушения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области очередная управляющая компания «заработала» солидный штраф за неисполнение своих обязанностей перед жильцами обслуживаемых домов. «УК Омега» заплатит 125 тысяч рублей за затопленный подвал дома на улице Коммунистическая, 7 в городе Волжском. Законность штрафа подтверждена Арбитражным судом Волгоградской области, но сумма снижена вдвое, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

- ООО «УК Омега» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей. Решением Арбитражного суда Волгоградской области постановление Госжилнадзора изменено в части наказания: административный штраф снижен до 125 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Внеплановая проверка ГЖИ по жалобе жильцов прошла на Коммунистической,7 еще в августе 2021 года. Инспекторов ужаснул вид третьего подъезда дома, где на стенах облупилась краска и штукатурка, на ступенях были сколы, на крыльце – ямы. Подвал и вовсе оказался затоплен из-за течи запорной арматуры теплового узла. Все это – нарушение лицензионных требований, за что управляющей компании и назначили 250 тысяч рублей штрафа. Размер которого в итоге коммунальщикам удалось снизить вдвое.