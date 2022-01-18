Авиарейс Волгоград – Уфа оказался востребован

Первых пассажиров рейса ждали подарки. Фото: Международный аэропорт Волгограда

Во вторник, 18 января 2022 года, из Волгограда отправился первый авиарейс в Уфу. Новая полетная программа авиакомпании Азимут оказалась востребована жителями двух городов. Самолет был загружен более, чем на 90%, сообщили в Международном аэропорту Волгограда.

- Загрузка первого рейса составила более 90%. По новому направлению из волгоградского аэропорта вылетели 93 пассажира, прилетели из Уфы – 92, - рассказали в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Самолеты из Волгограда в Уфу в 2022 году будут летать дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Вылет в столицу Башкортостана - в 10.45, прилет в Волгоград - в 15.50. За два часа перелета пассажиры заплатят за билет от 1280 рублей.