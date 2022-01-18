В Волгограде 3 района останутся без электричества 19 января

Из-за работ на электросетях 3 района Волгограда в среду останутся без света Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградцы вынуждены каждый день смотреть за графиком отключений электричества, чтобы не работающие с утра холодильники, микроволновки, телевизоры не стали сюрпризом. Из-за плановых работ в городе продолжаются временные отключения электроснабжения. 19 января в Волгограде будут частично обесточены 3 района. Электричества не будет в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах, рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: ул. Кунгурская, 1-13, 2-8; ул. Дмитрова, 3-33, 2-36, 2а, 3а; ул. Качалова, 1-37, 1а, 4-34; ул. Башкирская, 7.

В Кировском районе с 9.00 до 15.00 свет отключат на улице Шумилова, 10, 12, на улице Армавирской, 9, 11, в переулке Печатном, 1, 3. С 9.00 до 17.00 обесточат адреса: ул. Воронкова, 4-42; ул. Пятигорская, 18-44; ул. Щедрина, 5-31, 10-34; ул. Писемского, 1-25.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов №45, 49, 51, 51 на улице Фадеева.