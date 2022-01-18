Под Волгоградом 25-летний парень убил отца соседа за бутылку

Расследование продолжается. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области снова произошло убийство из-за алкоголя. На этот раз конфликт возник из-за бутылки спиртного, которую житель хутора Пимено-Черни Котельниковского района приберег для особого случая. Жертвой стал его 62-летний отец. В отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, вечером 16 января 25-летний селянин распивал спиртное за счет своего щедрого соседа. Разгоряченные алкоголем мужчины поругались из-за бутылки спиртного, которую хозяин приберег для особого случая. Неблагодарный гость набросился на соседа, тот позвонил отцу и позвал его на помощь. Тогда подозреваемый сходил к себе домой за кухонным ножом.

- Действуя по принципу «Лучшая оборона – это нападение», мужчина без предупреждения нанес в область сердца ножевое ранение отцу своего соседа, который в результате полученного повреждения скончался на месте происшествия, - пояснил руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Мужчину быстро задержали, он уже признал свою вину. 18 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По статье убийство молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.