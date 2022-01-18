В Волгограде администрация снесла огромный рекламный щит

Незаконно стоящий щит демонтировала администрация района. Фото: мэрия.

В Волгограде не первый день дует очень сильный ветер, порывов которого не выдерживают не только деревья, но даже здания и балконы. И когда волгоградцы сегодня увидели лежащий на дороге огромный рекламный щит, тоже подумали, что его сдуло ураганом. Однако ответственность за исчезновение этой конструкции взяли на себя городские власти. Администрация Дзержинского района заявила, что щит никуда не падал, а его намеренно разобрали рабочие.

Сделать это должен был владелец рекламной конструкции, но не захотел. Из-за того, что щит стоял в этом месте незаконно, чиновником пришлось разбирать его самостоятельно. В УФАС региона неоднократно заявляли, что большое число рекламных щитов в городе установлены вне правого поля.