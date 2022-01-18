Из-за метели и нулевой видимости десятки водителей попали в снежный плен на трассах под Волгоградом

На трассах региона безостановочно работает снегоуборочная техника. Фото: администрация Волгоградской области.

Сильная метель бушует в Волгоградской области. По данным администрации региона, снегопад затруднил движение в 8 районах Волгоградской области. Спецтехника в условиях низовой метели, накатов, гололеда работает безостановочно. И если в самом Волгограде пока без осадков, то на трассах региона с самого утра 18 января практически нулевая видимость. Фуры встали на подъемах, на трассах многокилометровые пробки, спецтехника в таких условиях бессильна расчистить трассы. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, в Старополтавском районе из-за метели власти ввели режим повышенной готовности.

Несмотря на это, автомобилисты все равно выезжают в дальние поездки, оказываясь с нежном плену. Серьезный затор в районе хутора Каменный на трассе Даниловка – Котово. Хотя дорогу безостановочно чистит тяжелая техника, в считанные минуты там снова наметают сугробы. Единственный способ сегодня не стать заложником снегопада – никуда не выезжать на автомобиле.