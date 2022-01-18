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Общество18 января 2022 12:06

В волгоградском техникуме из общежития выгнали сироту

Девушке пришлось обратить в прокуратуру
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Волгоградский индустриальный техникум

Фото: Волгоградский индустриальный техникум

В прокуратуру Красноармейского района Волгограда обратилась 18-летняя девушка, которая является ребенком-сиротой. С 1 сентября 2019 года она учится в Волгоградском индустриальном техникуме, она заключила договор найма для проживания в общежитии учреждении. Однако в марте 2021 года, когда девушке исполнилось 18 лет, директор своим приказом выставил сироту из общежития.

У девушки не было своего жилья, поэтому руководство техникума нарушило Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Прокуратура на приказ директора учреждения принесла протест, который был удовлетворен в суде. Девушке предоставили комнату в общежитии до конца учебы.