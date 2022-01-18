Новые антиковидные меры из-за омикрона рассмотрят в Волгоградской области

Чиновники готовятся к резкому скачку заболеваемости. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 18 января принял участие в заседании координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. В регионе зафиксировали первые случаи омикрона, заболеваемость резко растет, власти готовят новые ограничительные меры, которые могли бы снизить скорость распространения этого штамма, сообщают в администрации региона.

- Вакцинация населения продолжается: прививки уже сделали порядка 90% жителей от установленного Минздравом РФ норматива, - отмечают в пресс-службе губернатора.

На этой неделе в Волгограде соберется на заседание оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Чиновники и медики рассмотрят дополнительные предложения и меры, направленные на снижение скорости распространения коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, омикрон уже зафиксирован в 42 регионах России. Пока на него приходится 40% новых случаев заболевания. Ожидается, что большую часть нагрузки на этот раз возьмут на себя поликлиники.