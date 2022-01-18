«Ситиматик-Волгоград» провел для учеников школы 113 экоурок по теме «Пластик – мусор или ценный ресурс»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Представители волгоградского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» провели в школе № 113 Красноармейского района экоурок по одному из видов вторичного материального ресурса (ВМР) - пластику. С этим образовательным учреждением у регоператора заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого один из классов взят под шефство. 5 «А» класс является профильным экологическим классом, в течение пяти лет ребята получат углубленные знания в области экологии. В прошлом году ребята на занятиях учились основам раздельного сбора отходов.

Нынешний урок был полностью посвящен пластику: школьники подробно рассмотрели семь его видов, их маркировку, продукцию, которая из него сделана, степень вредности для организма и природы, сроки разложения и пригодность для вторичной переработки.

Ученики узнали, что переработка пластика начинается уже со сбора, идеально если он с другим вторсырьем отсортируется в домашних условиях. Например, с бутылки ПЭТ нужно снять обертку, если она там есть, крышку, колечко на горлышке и смять, емкости от продуктов или косметических средств помыть. В таком виде все это идеальное вторичное сырье, его можно собрать в отдельный пакет и вынести в контейнер или сдать на утилизацию в профильные организации. Затем его транспортируют на обработку, прессуют, измельчают, очищают и после выплавки получается новое изделие. Ребятам показали образцы ПЭТ-флекса - измельченные на мелкие плоские кусочки изделия из пластика, рассказали про экопривычки для уменьшения количества пластмассы в повседневной жизни, подарили информационную памятку о видах, маркировке и правилах обращения с пластиком. Также был презентован проект экопункта «Вторматик», который планируется открыть в областном центре, и где будут за плату принимать от населения ВМР – макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, твердые флаконы из-под бытовой химии, канистры из-под воды и масла, ПЭТ бутылки.

Экологические уроки в школах региональный оператор начал проводить с 2020 года при поддержке муниципалитета. Кроме того, разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте компании. «Ситиматик-Волгоград» приветствует их самостоятельное использование, а также готов оказать помощь в проведении экоуроков. Для этого необходимо оставить заявку на главной странице сайта компании.