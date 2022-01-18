На заснеженной трассе в Волгоградской области в ДТП попал автобус Астрахань - Москва

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром 18 января в Михайловском районе Волгоградской области в ДТП попал рейсовый автобус, который ехал из Астрахани в Москву. В салоне было 19 человек. На 778-м километре трассы Р-22 водитель транспорта не учел погодные условия, магистраль была заснежена, и не справился с управлением. Автобус наехал на дорожное ограждение, которое разделяет потоки, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Транспорт с пробитым колесом съехал в кювет.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры дождались попутных автобусов, которые повезли их в Москву. 2 водителя остались на месте ДТП, они заменили колесо, и стали ждать технику, которая вытащила бы транспорт из снежного капкана.