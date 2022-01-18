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Общество18 января 2022 9:15

Аварийный дом на улице Станционной снесут в в Волгограде

Его жильцы уже переехали в новые квартиры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дом снесут спустя много лет.

Дом снесут спустя много лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Волгограда объявила аукцион по отбору подрядчика, который снесет дом №11 на улице Станционной. Аварийный дом в Советском районе уже давно расселен, его жильцы переехали в новые квартиры. Но так как дом могли признать объектом культурного наследия, процедуру приостановили, сообщили в мэрии.

- Детальное обследование не выявило оснований для признания зданий объектом культурного наследия, о чем администрация Волгограда получила соответствующее уведомление, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В итоге спустя много лет старое здание все же снесут. Подрядчик также должен будет вывезти и утилизировать более 3100 кубометров строительного мусора, засыпать котлован и сделать планировку территории.

Напомним, в Волгограде сотни аварийных жилых зданий, ожидающих расселения и сноса. В 2021 году в городе снесли четыре опустевших дома на улицах Северный городок,4 и Германа Титова, 43, Мичурин сад, 2 и Бурейская, 24.