Прогноз погоды на Крещение 2022 в Волгограде составили аналитики

Крещенские морозы будут легкими. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Аналитики Яндекс.Погоды составили прогноз погоды на Крещение 19 января 2022 и выяснили, в каких российских городах миллионниках будут самые суровые крещенские морозы. В итоге Волгоград с минус 4,8 градуса оказался на предпоследнем, четырнадцатом месте рейтинга. А холоднее всего в этот день будет в Омске, Новосибирске и Красноярске, где температура опустится ниже -16 градусов.

- 19 января 2022 в Волгограде ожидается слабый мороз до −3 градуса днем и −5 градусов ночью. С учетом силы ветра и влажности такая температура будет ощущаться примерно как −8 градусов днем и −9 градусов ночью, - рассказал руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Аналитики сервиса сравнивали среднюю температуру 19 января в городах за последнее десятилетие. Их данные не сильно расходятся с прогнозом погоды на Крещение 19 января 2022 года от Волгоградского ЦГМС.