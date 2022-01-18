В Волгограде фура протаранила легковушку, водитель в больнице

Водителя легковушки увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью в Советском районе Волгограда на пересечении улицы Кабардинской и проспекта Университетского произошло ДТП - столкнулись фура и «Рено Меган». Грузовик «Вольво» с полуприцепом под управлением 24-летнего дагестанца вылетел на перекресток на «красный» свет, сообщили в региональном главке МВД.

- По предварительной информации, 24-летний житель Республики Дагестан, управляя грузовиком «Вольво» с полуприцепом, совершил проезд через перекресток на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе полиции региона.

В результате большегруз протаранил легковушку. Травмы в этом ДТП получил 30-летний водитель «Рено». Мужчину с места ДТП увезли в больницу.