В Волгограде следователи могут привлечь к ответственности семью, в которой ребенок выпил уксус

Следователи опросят взрослых, которые недоглядели за малышом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде следственный комитет начал проверку в отношении семьи, в которой годовалый малыш получил страшные ожоги. Ребенок выпил уксусную эссенцию, а также пролил часть этой жидкости себе на голову. Четвертый день за его жизнь борются медики ожогового центра больницы №25, но пока малыш в крайне тяжелом состоянии. Каждый шаг волгоградские врачи согласовывают с федеральными коллегами из ведущих клиник страны.

Как так получилось, что опасная жидкость оказалась в руках малыша, которому всего 1 год и 4 месяца, и чем были заняты в этот момент взрослые – на этот вопрос следователи получат ответ в ходе проверки. О получении тяжелых травм СК узнал из публикаций в СМИ, что и стало поводом для начала доследственной проверки.

- Будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки следователями будет принято процессуальное решение, - заявили в СУ СКР по Волгоградской области.