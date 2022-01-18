В Волжском увеличили количество автобусов на «урезанных» маршрутах

Волжанам добавили автобусов. Фото: Тимур ХАНОВ

Волжская автоколонна с 10 января вдвое урезала количество рейсов автобусов в направлении химкомплекса и на маршруте № 24. Но продержалось нововведение лишь неделю. С 17 января 2022 года в городе Волжском Волгоградской области число рейсов на автобусных маршрутах № 7, 21, 24 и 30 вновь увеличили, сообщили в администрации города.

- Автобусный маршрут №24 «Магазин «Стимул» – ЖДВ» теперь обслуживают 7 транспортных единиц. Интервал движения между рейсами составляет 10-13 минут, - рассказали в администрации Волжского.

По данным Волжской автоколонны 1732, автобусы на химкомплекс также будут ходить чаще. Так, два автобуса будут работать на маршруте №7 «Площадь Строителей – Сибур-Волжский», три машины будут возить пассажиров на маршруте №21 «32 микрорайон – Сибур-Волжский», четыре машины вышли на линию автобусного маршрута №30. Подробное расписание на сайте автоколонны.

В Волгограде жители тоже никак не могут привыкнуть к изменению транспортной схемы. Многие после подорожания стоимости проезда пересели на скоростной трамвай. Властям пришлось увеличить количество подвижного состава на маршруте СТ.